Около 700 морпехов армии США прибудут в Лос-Анджелес для подавления протестов уже в ближайшие часы.

Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на сообщение Северного командования Вооруженных сил США.

«Военнослужащие прошли подготовку по деэскалации напряженности, сдерживанию толпы и действующим правилам применения силы, и они будут вооружены тем оружием, которое они обычно носят», — подчеркнули в командовании.

Помимо армии, на подавление протестов были направлены около 2 тыс. сотрудников национальной гвардии.