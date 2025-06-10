Россия в ночь на 10 июня атаковала Одессу и Киев беспилотниками.

В результате ночной атаки ударных дронов в Одессе повреждена административная часть роддома. Обошлось без жертв и пострадавших.

Однако зафиксировано попадание в жилой дом — погиб 59-летний мужчина, не менее четырёх человек получили ранения. Серьёзные повреждения получили жилые здания в центральной части города. Полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, вспыхнул пожар. Повреждены кареты скорой помощи, но медицинский персонал не пострадал.

Атака также затронула Киев — Россия применила «Шахеды» и ракеты. В результате массированной атаки дронов пострадали жители столицы: известно как минимум о двух раненых. В Дарницком районе обломки дрона, по предварительным данным, упали на частный дом. В Шевченковском районе загорелся балкон жилого дома, ещё один пожар вспыхнул в жилом массиве Оболонского района. В Голосеевском районе повреждён бизнес-центр.

Сообщается также о падении обломков ударных дронов на территорию одной из школ.