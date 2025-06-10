Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что очередной раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке пройдет 12 июня.

При этом Вашингтон пока не устраивают ответы иранских властей на предложения о ядерной сделке, заявил Трамп.

«У нас встреча с Ираном в четверг. Дождемся четверга. Они запрашивают то, что невозможно сделать. Они не хотят отказаться от того, от чего должны отказаться, они добиваются обогащения урана. Они не могут иметь обогащение», — отметил президент, отвечая на вопросы журналистов.