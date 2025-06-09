Украина имеет почти миллионную армию, но воюет лишь около 20%. Об этом заявил украинский нардеп Александр Федиенко.

«У нас почти миллионная армия. Сражаются процентов 20 – это в лучшем случае, а процентов 40 занимаются обеспечением. А есть все остальные, которые тоже себя называют военными. Но почему-то ротацию не производят. Есть люди, военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года в зоне ведения боевых, а есть живущие на каких-то полигонах, в тылу и т.д. И здесь есть, знаете ли, не социальное, а военное неравенство, которое тоже нужно все же исправлять. Поэтому перед тем, как перейти к мотивации, я думаю, все же нужно перейти к эффективному использованию наших Вооруженных Сил Украины путем замены, ротаций и так далее», — заявил парламентарий.