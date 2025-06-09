Генштаб ВСУ сообщил о результатах ночных ударов по военным объектам в России. По данным украинской стороны, на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области повреждены истребители МиГ-31 и Су-30/34.

Также подтверждён удар по чебоксарскому предприятию «ВНИИР», производящему антенны «Комета» для дронов, авиабомб и высокоточного вооружения. Объект был поражён как минимум двумя беспилотниками, после чего на территории завода начался масштабный пожар.

Генштаб уточняет, что последствия ударов ещё оцениваются.