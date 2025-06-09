Россия продолжает «базарную войну». Теперь в неё включилось ведомство Колокольцева. Как уже сообщал Minval, рынки в России могут столкнуться со штрафом или приостановкой работы из-за незаконного привлечения к труду иностранной рабочей силы.

Как указывается в материалах Главного управления по вопросам миграции МВД России, «ответственность за незаконное использование труда иностранных работников касается не только работодателя, но и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ. К таковым относится и юридическое лицо, которому принадлежит рынок».

Строго говоря, это ещё не решение и не отмашка к началу «операции» против рынков, но, без сомнения, предупреждение. Такие «утечки» не могут быть случайными по определению.

Более того, если вспомнить, какую информационную войну вели прокремлёвские СМИ и ТГ-каналы против рынка «Садовод», нетрудно догадаться, кто именно станет первой жертвой очередного витка «базарной войны».

Проще всего увязать решение МВД с «антимигрантской политикой», которую развернула сегодня официальная Москва. Что само по себе уже не очень логично: на фоне украинской войны, нескольких волн «мобилизации», массового бегства «релокантов» РФ и так испытывает дефицит трудовых ресурсов. В такой ситуации нужно как раз привлекать как можно больше потенциальных мигрантов, а не ставить для них максимальные препоны. Это, конечно, внутреннее дело России, но здравый смысл никто не отменял.

Но не менее важно другое. Как бы объявленные меры касаются не только и, возможно, даже не столько Азербайджана. Наша страна уже давно не является поставщиком гастарбайтеров в Россию. Пальма первенства здесь принадлежит Таджикистану, Кыргызстану и в меньшей степени Армении. Однако информационная война вокруг рынка «Садовод» шла и идёт в тесной увязке с азербайджанской, точнее — антиазербайджанской повесткой. И тем более понятно, что для нашей страны настало время задуматься о переориентировании экспорта своей агропродукции — во всех смыслах — на рынки других стран, где уже не будет такого рода неожиданностей.

Здесь можно было бы поставить точку. Но остаётся ещё одно обстоятельство. Министр внутренних дел России с «базами и базарами» борется доблестно. Именно МВД, если кто забыл, сыграло решающую роль в закрытии Черкизовского рынка в Москве. Этому тоже предшествовала впечатляющая информационная война против «Черкизона» — доходило даже до съёмок детективных сериалов. Затем МВД России взялось за базу в Бирюлёво, использовав в качестве повода убийство некого Егора Щербакова, в котором обвинили уроженца Азербайджана Зейналова.

И вот теперь под ударом уже «Садовод» — и, возможно, не только «Садовод». Должность Колокольцева впору переименовать и называть его «министром баз и базаров». Тем более что у господина Колокольцева уже был реальный шанс проявить себя в деле борьбы с вполне реальным «мигрантским криминалом». 1 июня 2019 года в подмосковном селе Путилково во время драки в кафе был убит Никита Белянкин — спецназовец, только недавно вернувшийся из Сирии. И очень быстро выяснилось, что подозреваемый в его убийстве — некий Григор Оганян, работавший в кафе шашлычником, — покинул территорию России и отбыл в Армению. Вместе с ним уехали ещё несколько человек. И самое примечательное — слишком многое указывало на то, что на разборку в кафе, где и был убит Белянкин, прибыла этакая «армянская боевая дружина».

О том, что такие дружины в армянской диаспоре существуют, впервые заговорили в январе того же года — после драки в карагандинском ресторане «Древний Рим». Для министра Колокольцева это был реальный шанс навести порядок. Но… история в селе Путилково закончилась по сути ничем. Не было ни громких задержаний, ни рейдов по армянским кафешкам в поисках членов подпольных боевых дружин, и даже визит Колокольцева в Ереван уже через несколько дней после убийства Белянкина завершился, по сути дела, ничем. А теперь вот МВД надувает щёки по поводу рынка «Садовод». И очень трудно поверить, что таким образом ведомство Колокольцева борется с преступностью.