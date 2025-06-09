Самолёт авиакомпании Qantas Airlines, выполнявший рейс Лондон–Сингапур, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Airbus A380 благополучно приземлился в 07:55 по бакинскому времени. Пассажиру была оперативно оказана медицинская помощь, сейчас его состояние оценивают врачи.

Отмечается, что бакинский аэропорт является одним из немногих в регионе, полностью готовых к приёму крупнейших в мире пассажирских самолётов типа A380 благодаря соответствующей инфраструктуре и техническому оснащению.