Украинские пилоты F-16 впервые смогли уничтожить современный российский Су-35. Об этом информирует Bild.

Речь идет о поединке на Курском направлении. Во время обороны Сумской области Воздушные силы Вооруженных сил Украины применили самолеты для бомбардировки вражеских позиций. В ответ на это россияне направили в бой Су-35. Однако пилот российского истребителя попал в засаду. Согласно информации, вместе с F-16 Украина подняла в воздух шведский Saab 340 AEW&C, который обнаружил российский самолет за 200-300 км до границы и передал координаты F-16.

Далее украинский F-16 запустил ракету AIM-120, которая сбила Су-35 в районе Коренево в Курской области. Российский пилот успел катапультироваться, а украинские истребители вернулись на базу без потерь.

«Дело не только в F-16 — настоящим геймченджером стала шведская система AWACS, которая распознает российские самолеты за сотни километров и направляет ракеты F-16 в реальном времени. Су-35 даже не знал, что его атакуют», — отметил канадский пилот и авиаэксперт Марк Брукс в соцсети X.