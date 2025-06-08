Российские войска 90-й танковой дивизии вышли к границе с Днепропетровской областью и продолжили наступление вглубь региона, сообщили в Минобороны РФ.

По данным OSINT-аналитиков, вечером субботы зона боевых действий в Донецкой области находилась в нескольких сотнях метров от границы с Днепропетровской областью.

При этом украинская сторона опровергает информацию о прорыве российских войск. Представитель Генштаба Андрей Ковалев заявил, что россияне в Днепропетровскую область не заходили, и боевые действия продолжаются в Донецкой области.