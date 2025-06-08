Туристический потенциал Азербайджана показан на Сеульской международной туристической выставке (Seoul International Travel Fair — SITF), которая проходит в столице Республики Корея с 5 по 8 июня.

Информация приводится в сообщении Госагентства по туризму Азербайджана.

На выставке Азербайджан представлен Бюро по туризму Азербайджана, а также ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и пятью местными партнерами. Посетителям предоставляется информация о культуре Азербайджана, национальной кухне и природном туризме страны.

Посетителям демонстрируются туристические возможности Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, а также проводится информационная кампания в рамках «Года Конституции и Суверенитета».