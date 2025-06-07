Политика не прощает многого. В том числе и наивности. Эту старую и не раз подтверждённую на практике истину неплохо было бы вспомнить сейчас — на фоне, подберём самый вежливый эпитет, слишком уж восторженной реакции определённой части аудитории социальных сетей в Азербайджане на последнее «дипломатическое фиглярство» Никола Пашиняна. Напомним: премьер-министр Армении разместил в социальной сети X поздравления в адрес азербайджанского народа с Гурбан байрамы. И это вызвало у некоторых прямо-таки восторг на грани эйфории.

Но… не слишком ли поспешно кое-кто объявляет Никола Пашиняна этаким «голубем мира»?

Здесь, пожалуй, нужна некоторая ретроспектива. Никола Воваевича уже объявляли «сторонником партии мира» весной 2018 года, когда он только пришёл к власти. И тогда эти надежды ещё имели хоть какое-то право на жизнь: в отличие от своих предшественников, в особенности Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, Никол Пашинян не был лично замаран кровью. Но сегодня, через семь лет его пребывания у власти, места для подобных надежд уже нет. Напомним: это, во-первых, тот самый Пашинян, который на агитационных материалах своей партии поместил контурную карту Армении с «включением» в неё оккупированных азербайджанских территорий. Пригласил в свою команду «ястребов» вроде Давида Тонояна и Вагаршака Арутюняна — любителя обещать ракетные удары по азербайджанским городам.

В марте 2019 года, во время встречи в Вене с президентом Азербайджана, Пашинян прямо заявил, что возвращать оккупированные территории он, видите ли, не желает. В мае того же года он устраивает пьяные танцы на Джыдыр-дюзю в Шуше, переносит в Шушу «инаугурацию» Араика Арутюняна, «президента» оккупационной хунты, и приказывает строить в этом городе здание «парламента» хунты. Наконец, в августе того же 2019 года Никол Пашинян на открытии «Панармянских игр» в Ханкенди вопил в микрофон: «Карабах — это Армения, и точка!». А в ноябре его министр обороны Давид Тоноян уже открыто анонсирует «новую войну за новые территории».

В июле 2020 года Армения устраивает провокацию на Товузском направлении, пытаясь разорвать азербайджанские экспортные трубопроводы. Не получается. 27 сентября 2020 года Армения, где пост премьер-министра и верховного главнокомандующего занимает Никол Пашинян, начинает обещанную «новую войну за новые территории».

Именно в ходе этой войны, напомним, армянские агрессоры обстреливали тяжёлыми ракетами азербайджанские города. Неоднократно под ударом оказывалась Гянджа. В течение всей войны под жестокими обстрелами был Тертер. Ракетные удары наносились по Мингячевиру — Армения пыталась разрушить плотину ГЭС. К чему бы это привело, мы могли видеть на примере разрушения плотины Каховской ГЭС в Украине в ходе российской агрессии. Наконец, никто не забыл об обстреле из РСЗО «Смерч» города Барда. Приказ обо всех этих обстрелах, которые заведомо являются военным преступлением, отдавал, напомним, Никол Пашинян.

Уже после разгрома Армении в 44-дневной войне Пашинян держит в Карабахе 15-тысячную военную группировку с сотнями единиц танков, другой бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии, РЭБ… Одновременно устраивает провокации на границе, прежде всего на кельбаджарском направлении, явно пытаясь вновь оккупировать Кельбаджарский район. В программе своей партии к выборам 2021 г. обещает повторную оккупацию городов Шуша и Гадрут.

И что же теперь — считать его воплощением «миролюбивой политики»? Только потому, что он в социальной сети X тиснул поздравительный пост?

Честно говоря, «переобуваться в пируэте» — давняя манера армянской политической верхушки. Османская империя, где они сначала демонстрировали «верность государству», но как только началась Первая мировая война, переметнулись на сторону противника и начали поднимать мятежи в тылу турецкой армии, — пример на все времена. Да и метания самого Пашиняна между Москвой и Парижем тоже говорят о многом.

И, наконец, ещё одна сторона вопроса. То, чем сегодня занимается Пашинян, имеет в разговорном азербайджанском языке очень меткое и ироничное название: «Заводить дружбу на банной водице». В переводе — пытаться выторговать что-то для себя, ничего не давая взамен. И это тоже давняя манера Никола Пашиняна. С момента своего прихода к власти он регулярно «выстреливал» фразы, которые прекрасно смотрелись в заголовках, — вроде заявления, что, дескать, решение карабахского вопроса должно устраивать народ Армении, народ Азербайджана и «народ Нагорного Карабаха». Дело даже не в том, что никакого отдельного «народа Нагорного Карабаха» не существовало. Важно другое: к этому моменту уже были известны требования Азербайджана, и состояли они в выводе армянских войск с оккупированных территорий. Но этого Пашинян делать не спешил. Затем были «вроде бы» конструктивные переговоры в Душанбе, итоги которых Никол Воваевич очень быстро забыл. Наконец, в 2022 году в Праге Пашинян вроде бы подписал документы, где признал принадлежность Карабаха Азербайджану, но затем устроил там фарс под названием «выборы президента» и поздравил оккупационную хунту с «днём независимости».

И ещё один штрих. Уже во время 44-дневной войны Никол Пашинян периодически заявлял, якобы он готов к уступкам, но всё, мол, зависит от того, к каким уступкам готов Азербайджан. При этом президент Азербайджана неоднократно заявлял, что наша страна готова остановить боевые действия, как только получит от Армении чёткий график вывода войск с оккупированных территорий. Но предоставлять этот график Пашинян не спешил. График появился только в ночь на 10 ноября 2020 года, когда армянская армия в Карабахе оказалась в огненном мешке, и война превращалась в бойню.

И теперь Пашинян, в общем-то, делает то же самое. Уже известны условия Азербайджана: внести изменения в Конституцию Армении, убрать оттуда притязания на Карабах и согласиться на роспуск Минской группы ОБСЕ. Причём не в виде «да, хорошо бы, но как-нибудь потом», а конкретно — выступить вместе с Азербайджаном с такой инициативой. Но ничего из этого Пашинян делать не спешит. Вместо этого он пытается произвести впечатление на аудиторию, разместив в социальных сетях поздравления с Гурбан байрамы в адрес президента Турции Эрдогана и азербайджанского народа. И самое главное — рассчитывает, что это дипломатическое лицемерие без выполнения конкретных условий «прокатит».

Ну что же, придётся в очередной раз разрушить иллюзии Никола Воваевича. Да, возможно, собрать лайки в соцсетях ему и удалось. Но в Баку не настолько наивны, чтобы купиться на такое лицемерие. И от властей Армении здесь ждут не политического шоу в соцсетях, а выполнения конкретных условий, которые позволят заключить мир — без юридической базы для реваншизма. И если к этому Пашинян не готов — тут уже никакими постами в X не прикроешься.