В этом году первая группа азербайджанских паломников вернется из Саудовской Аравии 16 июня.

Об этом сообщил завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири, передает Report.

По его словам, основные ритуалы Хаджа завершатся 9 июня. «Первая группа азербайджанских паломников в составе 176 человек вернется в страну 16 июня», — сказал Джахангири.

Отметим, что первая группа паломников из Азербайджана отправилась в Хадж 25 мая.

Стоимость пакета на одного человека составляет 5 950 долларов США. Паломникам из Азербайджана в этом году выделена квота на 1 250 человек.