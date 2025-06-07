2 июня в Центре морской безопасности НАТО в Стамбуле прошла церемония поднятия государственного флага Азербайджанской Республики.

Информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

Выступая на торжественной церемонии, начальник Центра морской безопасности НАТО капитан первого ранга Мехмет Дженгиз Экрен подчеркнул роль морской безопасности в мировой торговле, международном сотрудничестве и коллективной безопасности, отметив ее решающее значение в современном глобализированном мире.

В то же время было подчеркнуто, что принятие Азербайджана в качестве пятого члена Центра НАТО является важным процессом и показателем приверженности формированию будущего морской безопасности совместно с нынешними государствами-членами — Турцией, Грецией, Португалией и Румынией.

В речи также с уверенностью было подчеркнуто, что капитан третьего ранга Мурадов Мурад Эльдар оглу, назначенный на должность «EDU/007 — офицера по образованию» в Центре морской безопасности НАТО сроком на 3 года с 2025 года, успешно применит опыт, полученный во время службы в своей стране. В конце церемонии нашему офицеру был вручен памятный подарок в честь вступления Азербайджана в качестве страны-донора.