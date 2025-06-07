На юге Азербайджана, в Джалилабадском районе, произошла авария с участием автомобиля марки Ford, в результате которой пострадали пятеро человек. Об этом сообщает Муганское бюро агентства Report.

Инцидент произошёл на трассе Узунтепе–Гюнешли. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части, перевернувшись скатился в придорожный канал.

Пятеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Центральную районную больницу Джалилабадского района.

Правоохранительные органы начали расследование причин аварии.