8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 7 на 8 июня и утром 8 июня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем ​​ 26-31 градус тепла. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем ​​40-50%.

В регионах Азербайджана будет в основном без осадков, однако в некоторых горных районах местами не исключаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем ​ 28-33 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем ​​15-20 выше нуля.