8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 7 на 8 июня и утром 8 июня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 18-21, днем 26-31 градус тепла. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем 40-50%.
В регионах Азербайджана будет в основном без осадков, однако в некоторых горных районах местами не исключаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 выше нуля.