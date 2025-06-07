По случаю Гурбан Байрамы руководство Министерства обороны посетило воинские части и встретилось с личным составом. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Личному составу были переданы поздравления президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, Первого вице-президента, уважаемой Мехрибан ханум Алиевой и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Руководство министерства также встретилось с военнослужащими на боевой позиции и поинтересовалось их служебно-боевой деятельностью.