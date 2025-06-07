Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана опубликовала свежий прогноз касательно состояния автодорог страны на 7 июня.

Согласно распространённым данным, в связи с продолжающимися дождями и туманом в некоторых регионах страны ожидаются неблагоприятные погодные условия, способные повлиять на обстановку на дорогах. В частности, из-за снижения видимости на трассах в отдельных районах видимость может быть ограничена до 500–1000 метров.

Служба призывает водителей соблюдать предельную осторожность, особенно в утренние и ночные часы, когда вероятность образования тумана наиболее высока.