Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на увеличение производства беспилотных летательных аппаратов и стимулирование их экспорта с целью укрепления технологического лидерства страны.

Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома, пишет РИА Новости.

Данный документ нацелен на усиление позиций США в области разработки, коммерциализации и экспорта беспилотников. Федеральному авиационному управлению (FAA) поручено расширить возможности использования дронов, включая разрешение на полеты вне зоны прямой видимости для коммерческих и спасательных операций.

Кроме того, ведомству рекомендовано внедрять нейросетевые технологии для ускоренной обработки заявок на использование беспилотников.