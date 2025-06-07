В 2025 году в Азербайджане определились самые популярные имена для новорождённых мальчиков и девочек. Согласно статистике Министерства юстиции, среди мужских имён лидирует Угур — его выбрали для 633 мальчиков. Имя Угур означает «удача» или «успех», что делает его символом благополучия и счастливой жизни. Также востребованы имена Гусейн (422 ребёнка), Али и Рауль (по 408), Юсиф (399) и Омар (296).

Имя Али, одно из самых известных в мусульманском мире, означает «возвышенный», «высокий», а имя Рауль имеет германские корни и переводится как «знаменитый волк», что придаёт ему силу и мужественность.

Среди женских имён в 2025 году в Азербайджане на первом месте, как и многие голы, находится имя Зехра — в текущем году так назвали 421 девочку. Имя Зехра переводится как «сияющая», «цветущая», и ассоциируется с красотой и светом. Далее идут Зейнаб (392), Мелиса (387), Марьям (378), Айла (366) и Нилай (362).