ЧВК «Вагнера» объявила, что выполнила «основную миссию» в Мали и покидает эту страну.

«Вагнеровцы» заявили, что они 3,5 года «бок о бок с народом Мали сражались против терроризма».

«Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, которые годами терроризировали мирное население. Помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. И выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена. ЧВК «Вагнера» возвращается домой», — говорится в сообщении.