Российские наработки в отдельных сегментах производства беспилотных систем уже стали самыми передовыми в мире.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Отмечу, что за последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса. Отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве. С ними, в том числе, ознакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

По его словам, в отдельных сегментах российские беспилотные системы «уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их копируют».

«Чтобы нарастить объемы качества работ в области беспилотников, реализуется специальный нацпроект, мы сегодня его тоже обсудим», — сказал Путин.