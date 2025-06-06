Китайская компания Youkai рассматривает возможность открытия завода в Азербайджане. Об этом заявил глава компании Хуан Пин на прошедшей вчера в Баку конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем, сообщает Trend.

«Компания производит высококачественные бытовые чистящие средства. Например, мы производим моющие средства для стирки одежды, средства для чистки кухни, а также средства для мытья полов.

Мы придаем большое значение исследованиям и разработкам и нацелены на инновации. Вот почему мы предоставляем услуги по производству оригинального оборудования для многих всемирно известных брендов»,- сказал он.

Глава компании отметил, что они готовы оценить возможности сотрудничества с Азербайджаном.

«Между Китаем и Азербайджаном существуют очень хорошие отношения. Именно поэтому мы надеемся на установление более глубокого сотрудничества с азербайджанскими партнерами.

Если появятся возможности для бизнеса, мы хотим построить завод в Азербайджане и предоставить азербайджанскому народу больше высококачественных бытовых чистящих средств»,- добавил он.