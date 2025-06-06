Землетрясения, произошедшие вчера и сегодня в Шамахы, а также слабые подземные толчки рассматриваются как разрядка накопившейся сейсмической энергии.

Об этом в пятницу заявил Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национально академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, в сейсмоактивных районах Азербайджана нет оснований ожидать катастрофического землетрясения.

«Будут ощущаться слабомагнитудные землетрясения, но бояться этого не стоит. Благодаря происходящему высвобождению энергии, вероятность следующего разрушительного землетрясения исключена. Более опасной была бы ситуация, при которой подвижки прекратились бы, а энергия продолжала накапливаться — это могло бы привести к внезапному сильному толчку. Сейчас же все происходит постепенно, и это нормальный процесс»,- подчеркнул он.

Етимишли отметил, что слабые землетрясения происходят регулярно, и иногда они ощущаются, однако поводов для беспокойства нет.