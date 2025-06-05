В ходе судебного процесса в Баку были рассмотрены документы по фактам преднамеренного нанесения ущерба экологии и экономике Азербайджана в ходе агрессивной войны, развязанной Республикой Армения.

Было заявлено, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджана на этих территориях были проведены проверки, в ходе которых был определен ущерб, нанесенный каждому району и селу.

В документах, изученных с участием помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, перечислен ущерб, нанесенный природе и экономике в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Агдамском, Ходжавендском, Шушинском, Тертерском, Лачинском, Кельбаджарском районах и селах этих районов. Этот ущерб включает как уничтожение деревьев, так и незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Представленные фотографии доказали, что деревья были уничтожены не естественным путем, а преднамеренно.

Суд также продемонстрировал снимки, сделанные из космоса, о незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, в том числе сырьевых и рудных месторождений, в регионах, которые некогда находились под оккупацией.

Было заявлено, что в течение 1992-2023 годов под руководством и при участии обвиняемых — Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давида Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давида Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича и других на оккупированных территориях были разграблены подземные и поверхностные природные ресурсы, принадлежащие азербайджанскому народу и государству.

Согласно документам, исследованным с участием государственного обвинителя Фуада Мусаева, доходы или иные материальные ценности, полученные в результате разграбления, направлялись на финансирование армянской армии, вооруженных формирований, сформированных преступной организацией, наемников, привезенных из иностранных государств, на обеспечение их различными видами оружия, одеждой, продуктами питания и другими необходимыми нуждами, на повышение боеспособности вооруженных формирований, входящих в преступные организации. Таким образом, обеспечивалось увеличение финансовых источников для дальнейшего усиления преступной деятельности, а также составление преступных планов в координации с политическим и военным руководством Республики Армения.

Затем были представлены имеющиеся сведения об эксплуатации указанных руды, сырья и других природных ресурсов посредством компаний и предприятий, организованных и управляемых членами преступной организации.

Было также подчеркнуто, что соответствующие природные и сырьевые-рудные ресурсы на указанных территориях эксплуатировались под непосредственным руководством и контролем ведущих членов указанной преступной организации.

Суд также рассмотрел документы, связанные с незаконным строительством и эксплуатацией гидроэлектростанций (ГЭС) на территориях Азербайджана в период оккупации.