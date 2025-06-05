В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по уголовному делу в отношении Олега Крапивина (Олег Бакинский) и его предполагаемого сообщника Константина Кучера.

На процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева было сказано о завершении следствия, слово было предоставлено прокурор, уточняет Qafqazinfo.

Государственный обвинитель потребовал приговорить обвиняемого Константина Кучера к 14 годам, а Олега Крапивина — к 3 годам лишения свободы.

Напомним, что Олегу Бакинскому предъявлены обвинения по статьям 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопряженное с применением насилия к потерпевшему либо уничтожением или повреждением чужого имущества) и 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью общеопасным способом или из хулиганских побуждений), а Константину Кучеру — по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере) и 221.3 Уголовного кодекса АР.