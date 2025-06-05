Учитель столичной школы внес свой вклад в победу азербайджанской сборной на чемпионате мира по мини футболу. Педагог Раван Керимов входит в сборную Азербайджана по мини-футболу. Керимов является учителем физкультуры столичной средней школы № 101, сообщили в Управлении образования города Баку.

Именно он стал автором четвертого победоносного гола в финальном матче чемпионата мира и сборная Азербайджана стала победителем в игре со сборной Венгрии.

Как известно, матч на Национальной арене гимнастики завершился победой азербайджанской сборной со счетом 4:2. В составе победителей отличились Темкин Халилзаде (2), Мухаммед Халилов (8), Ряван Керимов (10, 29).

Отметим, что 2 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана.