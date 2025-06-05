Я видел страх — и не отступил.

Слово моё не падёт в пыль.

Пусть цепи сковывают плоть —

Душа поэта не может лгать.

Эти строки принадлежат Микаилу Мушвигу — поэту, который не предал своё слово. Человеку, чьё имя стало символом честности, мужества и глубокой трагедии. 5 июня 2025 года исполняется 117 лет со дня рождения Микаила Мушвига — поэта, который не изменил себе ни на миг. Он просто писал. Писал о родной земле, о ласковом солнце, что золотит крыши Баку, о матери, о любви и свободе. Он не просил революций, не мечтал о власти и славе. Всё, чего желал — это, чтобы его слово звучало.

Микаил родился в Баку в 1908 году, в простой семье. Рано потерял мать, а отца почти не знал. Его воспитала тётя — первая, кто услышала, как мальчик шепчет рифмы. В десять лет он уже писал стихи, а в двадцать два — его поэзию печатали ведущие издания Азербайджана.

Он мог стать классиком, учителем, лидером целого поколения новой поэзии. Но судьба распорядилась иначе. Его путь оказался переплетён с одной из самых страшных страниц истории — сталинскими репрессиями.

Более 4 миллионов человек были репрессированы в СССР. Из них около 800 тысяч — расстреляны. В Азербайджане сотни писателей, учёных, инженеров, учителей исчезли без следа. Это не просто «политическая ошибка» — это системное истребление лучших людей страны.

Именно в этот мрак Микаил Мушвиг попал в расстрельный список, подписанный лично Лаврентием Берией — человеком, чьё имя навсегда связано с террором, пытками и миллионами разрушенных судеб, среди которых судьба Мушвига. Парадоксально, но сам Берия, главный архитектор страха, в конце концов пал жертвой своей же системы. В июне 1953 года его арестовали по обвинению в заговоре и государственной измене, а в декабре того же года он был расстрелян. За годы руководства НКВД, только с 1938 по 1940 год, по его приказу было казнено около 350 тысяч человек.

Фраза «Нет человека — нет проблемы», приписываемая Сталину, стала страшной формулой эпохи. Иосиф Сталин — он же Джугашвили, он же Коба, человек, построивший гигантскую империю, но ценой миллионов жизней и разрушенных судеб. Он сделал страх своей повседневной реальностью, превратив ГУЛАГ, НКВД, доносы и казни в машину бесконечного ужаса. Именно в эпоху сталинского террора пал Микаил Мушвиг. Его «преступление» — свобода мысли.

Но всё изменилось с его смертью 5 марта 1953 года. Этот день стал символом перемен: в тюрьмах начали освобождать людей, в лагерях — ждать амнистии, а в домах, наконец, заговорили вслух. И только после смерти Сталина имя Микаила Мушвига вновь появилось в печати. Только тогда его стихи вновь вернулись к народу.

Иосиф Сталин и его свита — Ежов, Берия — навсегда останутся фигурами, в тени которых погибли миллионы лучших жизней. Они построили империю ценой уничтожения её талантливых сыновей и дочерей. Но надо признать, свита Воланда из «Мастера и Маргариты», выглядит куда лучше, чем вот эти, реальные палачи.

Сегодня стихи Микаила Мушвига читают школьники, его слова звучат на театральных сценах, трогая сердца новых поколений. В Баку установлен памятник поэту: он стоит с книгой в руках — молчаливый, но вечный голос свободы, который не смогли заглушить ни Сталин, ни Берия, ни тюрьма, ни пули.