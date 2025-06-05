ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) будут работать в праздник Гурбан в усиленном режиме.

Как сообщили в АЖД, в целях обеспечения безопасности движения, своевременной доставки грузов и пассажиров была проведена техническая проверка транспортных средств, организованы регулярные рейды и проверки по маршрутам.

С учетом растущего пассажиропотока в праздничные дни, с 6 по 9 июня назначены 7 дополнительных рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку. Скоростной поезд по этому маршруту с 6 по 8 июня будет отправляться из Баку в Агстафу в 09:15, а из Агстафы в Баку — в 17:00. 9 июня поезд будет следовать из Агстафы в Баку в 15:00.

По маршруту Баку-Габала-Баку на 6 и 9 июня назначены 4 дополнительных рейса. Поезда по этим маршрутам будут курсировать в эти дни в обоих направлениях. Поезд будет отправляться из Баку в Габалу в 07:30, а из Габалы в Баку — в 19:00.

В настоящее время скоростные пассажирские поезда по маршруту Баку-Габала-Баку курсируют в обоих направлениях как в субботу, так и в воскресенье. 7 и 8 июня движение поездов будет осуществляться в том же режиме.

В праздничные дни количество вагонов на линии Баку-Балакян-Баку увеличено в соответствии с потребностями. Поезд будет отправляться ежедневно в 23:50 из Баку в Балакян и в 22:00 — из Балакяна в Баку.

В связи с праздником Гурбан 6, 7 и 9 июня движение поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку будет организовано по субботнему расписанию. 8 июня поезда будут курсировать по традиционному воскресному графику.

Контактный центр АЖД 1822, работающий в режиме 24/7, будет функционировать в праздничные дни в усиленном режиме.