Поправки в Трудовой кодекс о введении системы почасовой оплаты труда представлены на утверждение Кабинета Министров. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, сообщает Minval.

Что же представляет из себя система почасовой оплаты труда? Внедрение нового механизма приведет к расчету заработной платы не ежемесячно, а по часовому окладу. Расчет почасовой оплаты труда может привести к росту заработка. Человек может работать не на одном, а на нескольких рабочих местах. Таким образом, это станет одним из факторов, способствующих увеличению его заработной платы. А учитывая международный опыт, применение специальных коэффициентов в подсчёте надбавок за работу в выходные и сверхурочно, можно будет получить более высокую зарплату, говорит депутат.

В целом, этот механизм применяется в развитых странах, отметил парламентарий.

«Конечно же, будут определены критерии. Также будут известны минимальные размеры почасовой оплаты труда. Минимальные почасовые выплаты также должны быть скорректированы с размером минимальной месячной оплаты труда, или должны быть выше. Процесс подготовки нового механизма уже идет. После завершающего этапа согласований станет ясно, когда он будет применен. В любом случае, применение этого механизма является нововведением в системе оплаты труда», — заключил депутат.