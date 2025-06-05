6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, в течение дня ожидается переменный дождь. В некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни с грозами. Умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 18-21°, днем 25-28°.

Атмосферное давление 762 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами возможны проливные дожди, град, в высокогорье снег. Ночью и утром местами слабый туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 16-20°, днем 22-27°, в горах ночью 5-10°, днем 12-17°.