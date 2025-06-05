На днях посольство США в Азербайджане опубликовало заявление, в котором говорится, что Вашингтон оказал нашей стране помощь на сумму 320 миллионов долларов США (около 544 миллионов манатов) в целях укрепления пограничной безопасности на Каспийском море.

«На протяжении десятилетий США сотрудничают с Азербайджаном для укрепления безопасности границ вдоль Каспийского моря. На эти цели предоставлена помощь в размере 320 млн долларов, включая радары, патрульные катера, подводные технологии и затраты на обучение. Вашингтон и Баку совместно работают над созданием безопасного, надёжного и процветающего будущего», — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в социальной сети X.

CDA Guevara və Hessi bu yaxınlarda gözəl Abşeron Milli Parkında gəzintiyə çıxaraq Xəzər dənizinin gözoxşayan gözəlliyindən zövq aldılar. Birləşmiş Ştatlar onilliklərdir ki, Xəzər dənizi boyunca sərhəd təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Azərbaycana radarlar, patrul qayıqları,… pic.twitter.com/N4bMOHDCgk — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) June 2, 2025

В связи с этой новостью Minval.az обратился за комментарием к азербайджанскому политологу Тофику Аббасову, чтобы выяснить, как оценивается подобная поддержка и как она вписывается в нынешнюю модель взаимоотношений между Баку и Вашингтоном.

По мнению политолога, сотрудничество между Азербайджаном и США строится по трём основным направлениям: энергетика, безопасность и демократические реформы.

«США рассматривают Азербайджан как надёжный оплот стабильности в регионе. Они поддерживают нашу суверенную позицию, заключающуюся в чётком следовании принципу территориальной целостности, и помогают в обеспечении безопасности наших рубежей. Это стратегическое партнёрство строится на взаимном интересе и доверии», — подчеркнул Аббасов.

Он также отметил, что на протяжении всей своей независимости Азербайджан никогда не создавал угроз или препятствий другим государствам, напротив — сталкивался с серьёзными вызовами из-за внешней агрессии и поддержки Армении со стороны ряда внешних сил. Несмотря на это, официальному Баку удалось выстроить ясную и взвешенную внешнеполитическую стратегию.

Аббасов напомнил, что в прошлом, особенно до 2020 года, США не всегда занимали чёткую позицию по конфликту в Карабахе. Однако после восстановления территориальной целостности Азербайджана расстановка акцентов изменилась.

«После президентства Трампа многое изменилось. Сегодня мы видим, что антиазербайджанская риторика в США терпит поражение. Слушания в Конгрессе по правам человека с участием ангажированных лиц не дали желаемого эффекта. Попытки давления провалились, потому что позиция Азербайджана выдержана, аргументирована и поддерживается фактами», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что стабилизирующая роль Азербайджана на Южном Кавказе признаётся и в США, особенно с учётом геополитической турбулентности в Каспийском регионе.

«Мы умеем вести диалог, слышать и слушать. Наша модель сотрудничества и безопасности — функциональна и жизнеспособна. Это тот пример, который должен получить международное признание», — добавил Аббасов.

Политолог также отметил, что одной только боевой готовности недостаточно для устойчивой региональной безопасности — необходима координация с союзниками и международными партнёрами. И в этом контексте стратегическое взаимодействие с США приобретает особое значение.

Тем не менее, по его словам, в регионе остаются силы, в том числе среди соседей, которые с настороженностью воспринимают укрепление позиций Азербайджана.

«Некоторые круги в соседних странах занимают недружественную позицию. Это нерационально: Азербайджан всегда выступал за диалог, развитие, и сам страдал от деструктивных действий других. Но сегодня многое изменилось — и теперь официальный Баку говорит на языке уверенности, прагматизма и ответственности», — подытожил политолог.