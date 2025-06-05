В селе Монидигях Лерикского района найдено тело 35-летнего Шахина Шарифова, который пропал 1 июня. Тело было найдено со следами от огнестрельных ранений в голову и туловище, уточняет «Репорт».

Соответствующие органы в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержан и арестован подозреваемый в совершении преступления 34-летний житель Лерикского района Эльшан Агаев.

У него дома нашли пистолет Макарова со стертым номером, один магазин к нему и 159 патронов.

Открыто уголовное дело, ведется следствие.