Состоявшийся 2 июня в Стамбуле очередной раунд переговоров представителей России и Украины, хоть и стал еще одним шагом на пути к достижению окончательных договоренностей, всё же по характеру этого шага и темпам переговорного процесса как такового можно сделать вывод о том, что до урегулирования украинского конфликта всё ещё далеко.

Достаточно отметить, что предложения, выдвинутые сторонами, точнее — проекты меморандумов о мире, содержат в себе взаимоисключающие формулировки, демонстрирующие разность подходов — как относительно самого хода переговорного процесса, так и его результатов.

В частности, украинская сторона предложила 30-дневное безусловное прекращение огня, в то время как Россия сочла на данном этапе актуальным краткосрочные перемирия на 2–3 дня на отдельных участках фронта для эвакуации тел погибших.

Из текстов предложенных меморандумов явственно чувствуется, что украинская сторона видит в итогах переговоров достижение длительного и устойчивого перемирия без необходимости ставить окончательную точку в урегулировании конфликта. Урегулирование видится в Киеве как процесс, начало которому может положить достижение соглашения о мире.

В Москве же считают, что соглашение о прекращении огня само по себе должно представлять собой документ об окончательном урегулировании. Это, в частности, чувствуется и в отношении сторон к ключевой — территориальной теме. Так, если, согласно предложению Киева, территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня, то Москва настаивает на международно-правовом признании своих территориальных приобретений.

Российская сторона также настаивает на реализации Украиной тех компетенций, которые затрагивают вопросы её внутренней политики. Например, «на проведении выборов, формировании органов власти на территории Украины; обеспечении прав и свобод русскоязычного населения Украины, снятии ограничений на деятельность Украинской православной церкви (УПЦ), запрете героизации нацизма». В целом значительные расхождения сохраняются и по другим вопросам.

В то же время стороны достигли важных практических договоренностей гуманитарного характера. Стороны договорились об обмене военнопленными, включая тяжелораненых и военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. Россия пообещала вернуть Украине 6 000 тел погибших украинских военнослужащих. Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.

Реакция Киева на предложения Москвы была ожидаемо негативной. Президент Владимир Зеленский назвал «меморандум» РФ ультиматумом и сказал, что «его не будет воспринимать ни украинская сторона, ни кто-либо другой всерьёз, потому что это ультиматум».

Говоря о переговорах, нельзя не коснуться и того напряжённого фона, на котором они проходили. В преддверии второго раунда переговоров Служба безопасности Украины (СБУ) провела две масштабные операции, направленные на подрыв военной инфраструктуры России.

1 июня 2025 года СБУ осуществила беспрецедентную атаку на пять российских военных аэродромов, расположенных в глубине территории России — от Мурманской области до Восточной Сибири. В рамках операции, получившей кодовое название «Паутина», было использовано 117 дронов, скрытых в мобильных деревянных конструкциях и доставленных на грузовиках. По данным украинской стороны, в результате атаки были повреждены или уничтожены более 40 российских военных самолётов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Ущерб оценивается в 7 миллиардов долларов, однако эти данные не были независимо подтверждены.

А уже спустя сутки после встречи в Стамбуле СБУ провела подводную операцию по подрыву опор Крымского моста. По заявлению украинской стороны, операция готовилась несколько месяцев и была направлена на выведение моста из строя. Российские власти подтвердили факт взрыва, однако заявили, что конструкция моста не пострадала и он продолжает функционировать. Кроме того, в России назвали эти действия попытками Украины и её западных союзников сорвать переговорный процесс.

При этом в ходе самих переговоров представители российской стороны пытались всем своим видом показать, что украинские атаки на них не действуют и менять свои условия Москва не будет.

Между тем эксперты не столь категоричны в оценках. По мнению ряда наблюдателей, успешно апробировав тактику подрывных действий на территории России, Киев может продолжать её использовать в дальнейшем, ослабляя российский военный потенциал и делая позицию российской стороны более гибкой.

С другой стороны, большинство наблюдателей не исключают «ударов возмездия» со стороны России, что лишь усилит конфронтацию между странами.

В этих условиях «главный застрельщик» переговоров — президент США Дональд Трамп — похоже, теряет интерес к процессу. А европейские страны, напротив, заявляют о возможности прямого военного конфликта с Россией.

Лишь президент Турции — страны-хозяйки переговоров — настаивает на продолжении переговоров в Стамбуле, рассчитывая на их положительный исход и предпринимая для этого необходимые усилия.

Турции, активно взаимодействующей как с Москвой, так и с Киевом, ухудшение конфликта не нужно, поскольку чревато эскалацией в том числе на Чёрном море. Именно здесь с некоторых пор Анкара извлекает значительные объёмы газа, решая проблемы своей энергетической безопасности.

Турция полностью поддерживает территориальную целостность Украины, в то же время призывает стороны решать конфликт с условием принятия существующих реалий. А реалий, как говорится, ни хороших, ни плохих не бывает.

Стоит отметить, что, несмотря на разность в подходах, стороны всё же решили продолжать встречаться, а это означает, что надежда на урегулирование всё же остаётся.