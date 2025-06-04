Агентство пищевой безопасности приостановило выдачу фитосанитарных сертификатов продукции, направляемой в Россию. Данное решение затронуло предприятия, получившие уведомления о выявлении несоответствий в своей продукции. В хозяйствах начаты проверки, говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности, сообщает Minval.

В последние дни в Агентство поступили соответствующие уведомления от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ в отношении ряда экспортируемых в Россию видов растительной продукции.

«Россельхознадзор обращает внимание на увеличение поставок плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию, сопровождаемой недостаточными мерами безопасности. Служба обеспокоена участившимися случаями нарушений карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках подкарантинных товаров на территорию России из Республики и выявлением неоднократных случаев указания в фитосанитарных документах недостоверной информации. Только за май 2025 года выявлен 21 случай обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов», — отмечает Россельхознадзор.

В этой связи Агентство пищевой безопасности настоятельно просит экспортеров растительной продукции строго соблюдать соответствие продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера, а также требования к упаковке и маркировке.