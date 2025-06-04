Представители ВС Азербайджана приняли участие в многонациональных командно-штабных учениях НАТО «Решительная сила-2025» (Resolute Force-2025).

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В учениях, организованных в Военной Академии имени Г.С.Раковского в Болгарии, Азербайджан представляла группа офицерского состава Института военного управления.

В учениях, в которых также участвовали представители армий Болгарии, Грузии, Румынии, Северной Македонии, Греции, «наши офицеры выполнили поставленные задачи».

Целью проведения учений являлось выполнение действий в соответствии с процессом принятия военных решений, а также повышение навыков командиров и штабов по управлению подразделениями в оперативной обстановке.

По окончании командно-штабных учений участникам были вручены сертификаты.