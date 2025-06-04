Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном.

Об этом сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Ведутся переговоры по возможности возобновления регулярного авиасообщения с Азербайджаном. Прорабатывается возможность ввода прямого авиасообщения с Грузией и Ираном», — сказал Абдулмуслимов.

Напомним, что прямое авиасообщение между Азербайджаном и Дагестаном было приостановлено после того, как самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, был поражен российскими ПВО.