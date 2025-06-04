В «Азерэнержи» заявили, что нанешний тариф на отопление в размере 30 гяпиков за 1 кв. м. ниже реальной цены в 13 раз.

Об этом сегодня на публичных слушаниях по новому законопроекту «О теплоснабжении», организованных парламентским комитетом по природным ресурсам, энергетике и экологии сказал начальник Производственно-технического управления ОАО «АзерЭнержи» Вагиф Тагиев, передает АПА.

Вагиф Тагиев сообщил, что по действующим тарифам оптовая продажа теплоэнергии ОАО «Азеристиликтеджхизат» составляет 3 маната: «Между «хрущевками» и новыми строениями существует разница до 3 раз. В зависимости от объема электроэнергии стоимость 1 месяца теплоэнергии составляет от 24 до 80 гяпиков. Но в настоящее время тариф установлен в размере 30 гяпиков. Действующие тарифы в 4-13 раз ниже реальной цены. В настоящее время и электроэнергия, и теплоэнергия являются социальными тарифами».