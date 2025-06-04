Цена на говядину в Азербайджане оказалась ниже, чем в большинстве стран Европы и СНГ. Согласно последним данным международного ресурса Numbeo, средняя стоимость 1 килограмма говядины (часть задней ноги) на азербайджанских рынках составляет 9,92 доллара США. Это ставит Азербайджан на 75-е место в мировом рейтинге стран по стоимости говядины.

Для сравнения: в Швейцарии, занимающей первое место в рейтинге, цена за килограмм говядины составляет 47,93 доллара — почти в пять раз дороже, чем в Азербайджане.

В соседней Армении мясо стоит чуть дороже — 12,24 доллара, в России — 10 долларов, а в Турции — 19,51 доллара за килограмм.

Среди стран постсоветского пространства дешевле, чем в Азербайджане, говядина продаётся, например, в: Узбекистане — 8,40 долларов, Молдове — 8,54 доллара, Беларуси — 7,08 долларов, Украине — 6,72 доллара, Казахстане — 7,25 долларов.

Самая низкая цена зафиксирована в Уганде — всего 4,17 доллара за килограмм. Несмотря на инфляционные процессы и рост цен на мясную продукцию внутри страны, цена на говядину в Азербайджане остаётся относительно доступной по сравнению с большинством европейских стран, что может быть связано как с местным производством, так и с уровнем потребления.