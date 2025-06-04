Расширяется телерадиовещание в Карабахе. Об этом Minval сообщили в Аудиовизуальном совете.

Вчера состоялось очередное заседание Совета, где были рассмотрены вопросы организации телерадиовещания на строящейся радиотелевизионной станции (РТС) «Ханкенди». В настоящее время телерадиовещание в Карабахе осуществляется посредством трансляции со станций «Шуша», «Шахйери», села Гасанриз и ряда других РТС. После ввода в эксплуатацию РТС «Ханкенди» охват телерадиовещания в Карабахе и Восточном Зангезуре еще больше расширится, в том числе города Ханкенди, Ходжалы, Агдере будут полностью охвачены современным цифровым наземным телерадиовещанием, а также аналоговым радиовещанием в диапазоне FM.

После обсуждений, с учетом информации Государственного управления радиочастот и потребностей оператора, были приняты решения о выделении соответствующих радиочастот в пользование «Радиотелевидение, вещание и спутниковая связь» для реализации цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2 и цифрового наземного радиовещания стандарта DAB+ после ввода в эксплуатацию строящейся РТПС «Ханкенди».

Также принято решение о выделении радиочастот в пользование общереспубликанским и региональным наземным радиовещателям, действующим на территории района, в целях обеспечения аналогового FM-вещания программ общереспубликанских радиовещателей после ввода в эксплуатацию РТС «Ханкенди».