В сенате США готов к принятию законопроект о введении новых санкций против России.

Об этом в интервью Fox News заявил специальный посланник американского президента Кит Келлог.

По словам спецпосланника, на прошлой неделе он обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом. Он выразил мнение, что сенаторы «готовы действовать».

«Они назвали это «Законом о санкциях против России 2025», и, думаю, Грэм уже подготовил их к принятию», — сказал Келлог.

Он добавил, что эти рестрикции «будут весьма жесткими».