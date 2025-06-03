Украина продолжает «точечные удары» на территории РФ. Новой атаке подвергся Крымский мост — как уже сообщал Minval, при помощи взрывчатки подорван подводный участок одной из опор. Мост в результате получил серьёзные повреждения и находится в аварийном состоянии. В свою очередь, глава СБУ Василий Малюк напомнил: «Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жёсткий ответ».

Здесь нужно пояснение. Дело не только в том, что в ходе военного конфликта важные дороги, тоннели, транспортные развязки и мосты — это заведомо легитимная цель для атаки. Крымский мост, напомним, Россия построила уже после аннексии Крыма. И власти Украины сразу предупредили, что объект этот нелегитимный, и Украина оставляет за собой право его разрушить. В Москве в ответ иронизировали и хихикали. Теперь, однако, не до смеха. Одну диверсию на Крымском мосту Украина провела ещё в 2022 году, подорвав фуру со взрывчаткой. Через год мост атаковал надводный беспилотник. Сегодня уже произошла подводная атака.

Но самое главное — Киев продолжает демонстрировать, что защитить столь важный и «раскрученный» объект Москва по-прежнему не в состоянии. Может быть, это не так эффектно и разрушительно, как удар по аэродромам стратегической авиации 1 июня, но Украина во всех смыслах продолжает «кошмарить» Россию. Ещё первые атаки беспилотников на аэродромы стратегической авиации в Раменском и Саратове уничтожили имидж российской ПВО. Черноморский флот как боевая единица практически потерян. Раз за разом Киев демонстрирует и несостоятельность российских спецслужб.

Понятно и другое. Честно говоря, то, что происходит сегодня с Крымским мостом, скорее напоминает «разведку боем», а не реальную диверсионную войну. Вряд ли Украина намерена разрушить Крымский мост «сегодня и сейчас». Объективная ситуация такова, что освобождение Крыма военным путём — вряд ли дело ближайших дней и даже недель. Складывается впечатление, что Украина просто тестирует различные возможности для атаки по Крымскому мосту. Какие из них и в каком масштабе будут задействованы в «День Х», можно только гадать.

А это не просто очередной болезненный укол в самолюбие российских силовиков. Это ещё и недвусмысленный месседж: освобождение Крыма военным путём как минимум не снято в Киеве с повестки дня. Более того, это ещё и весьма содержательный месседж, увязанный с «вялотекущим» переговорным процессом: в Украине планируют добиться перелома в войне и не станут просить у России мир любой ценой. И уж тем более стоит распроститься с надеждами, что Киев признает принадлежность Крыма России.

Так что Крымский мост после украинской атаки вроде бы устоял, а вот про российские дипломатические надежды этого не скажешь.