За сутки до массированной атаки украинских дронов по аэродромам дальней авиации в России телеканал «Царьград» опубликовал материал, в котором раскрывались подробности дислокации стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщают эксперты, анализировавшие утечку.

В статье указывалось количество самолётов и конкретные аэродромы, где они базируются. После ударов, в результате которых, по оценкам западных разведок, могли быть уничтожены или повреждены до 20 бомбардировщиков, публикация была оперативно удалена с сайта и социальных сетей издания.

Тем не менее, копии материала уже разошлись по интернету. Напомним, ранее Minval добился блокировки «Царьграда» в Азербайджане за распространение антиазербайджанских материалов.