По оценкам американских и европейских чиновников, в результате операции «Паутина» Украина могла уничтожить или серьёзно повредить до 20 российских стратегических самолётов. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что удар не только нанёс урон ключевым возможностям Москвы, но и продемонстрировал, что ВСУ способны атаковать практически в любой точке России.

Как заявил представитель Пентагона, для уничтожения самолётов стоимостью свыше $100 миллионов использовались беспилотники, цена которых не превышает $600.