На рынке автозапчастей на проспекте Бабека в Баку, известном под названием «təkər bazarı» возник пожар.

Как сообщили в МЧС, на основании информации, поступившей на горячую линию «112», на территорию были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар вспыхнул в смежных друг с другом магазинах, а ветреная погода повышала риск распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки без распространения на прилегающие объекты.

Огонь уничтожил горючие конструкции 3-х складов автозапчастей на площади 90 кв.м., караульное помещение общей площадью 5 кв.м., а также складированные рядом деревянные поддоны объемом 0,1 куб.м.