Сегодня в ходе суда в Баку были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевшая Пярвин Гасымова сказала, что утром 4 октября 2020 года на дом, в котором она проживала, по адресу: город Гянджа, улица Азиза Алиева, вооруженными силами Армении были сброшены ракеты. В итоге она потеряла зрение, получила травмы лица, рук и других частей тела. Во время инцидента, находящаяся в доме ее мать также получила ранение.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевшая показала, что во время происшествия в доме находились ее 3-летняя и 4-месячная дочери, что старшая дочь все еще переживает психологическое потрясение: «Когда в небе летит самолет, ей кажется, что на дом упадет ракета. Когда запускают петарды, она боится, дрожит».

Потерпевшая Ирада Гасымова, подтверждая показания своей дочери П.Гасымовой, отметила, что во время инцидента потеряла сознание. Она сказала, что все еще продолжает получать лечение.

«Мой старший внук все еще пребывает в состоянии страха. Он спрашивает – они снова запустят ракеты по нашему дому? Я говорю – ай бала, уже нет», — сказала И.Гасымова, отвечая на вопросы прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения в районных судах города Баку Тараны Мамедовой.

Потерпевший Гошгар Халилов довел до внимания, что его дети – Халилли Орхан Гошгар оглу и Амрахлы Марьям Гошгар гызы признаны правопреемниками. Он сообщил, что 17 октября 2020 года около часа ночи, когда город Гянджа подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии со стороны вооруженных сил Армении, ракетный снаряд упал и взорвался вблизи его дома, расположенного по улице М.Гаджиева, в результате чего погибли проживавшие в этом доме его сын Орхан, дочь Марьям, бывшая жена Хатира Гахраманова, дочь шурина Ляман.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, Г.Халилов также отметил, что на этой территории нет никаких объектов военного назначения.

Потерпевший Хосров Аждаров, отвечая на вопросы помощника генпрокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, сказал, что 2 октября 2020 года около 20 часов он вместе со своим другом Руфатом Велиевым двигались в автомобиле перед административным зданием Тертерского районного отделения полиции, когда одна из ракет, выпущенных вооруженными силами Армении, упала возле их машины. В результате он был ранен.

В ходе судебного разбирательства было заявлено, что защитник обвиняемого Давита Ишханяна не сможет участвовать в процессе по состоянию здоровья, ему будет назначен новый защитник. Д.Ишханян сказал, что его защитник – хороший адвокат, и не возражал против назначения нового адвоката.

Следующее заседание суда назначено на 5 июня.