На судебном заседании в Баку при участии старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева были изучены протоколы осмотра мест происшествий и экспертные заключения, касающиеся нанесения ущерба гражданской инфраструктуре Азербайджана и убийства мирных жителей в период 44-дневной войны в 2020 году.

Сначала были рассмотрены документы, связанные с обстрелом Агджабединского района в ходе боевых действий. Было отмечено, что в результате начавшихся 27 сентября 2020 года около 6 часов утра вооруженных нападений и военной агрессии со стороны вооруженных сил Армении в Агджабединском районе был умышленно убит один мирный житель, еще 19 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 5 женщин, 14 мужчин и двое несовершеннолетних.

В результате вооруженных нападений и военной агрессии был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере 536 объектам гражданского назначения, 17 транспортным средствам и 50 фермерским хозяйствам в Агджабединском районе.

Согласно изученным документам, касающимся обстрелов Агдамского района, с 27 сентября по 10 ноября 2020 года огонь велся с использованием тяжелых артиллерийских установок, таких как танки T-64, T-72, T-80, T-90, самоходных артиллерийских орудий 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика» и других, а также гаубиц и пушек марок 2А36 «Гиацинт-Б», Д-20, Д-30, Д-44, Д-81 (или Д-81М), минометов, гранатометов, систем залпового огня БМ-21 («Град») и иного крупнокалиберного вооружения, в результате чего в Агдамском районе с единым умыслом были умышленно убиты 7 мирных жителей, еще 46 – получили ранения.

Государственной собственности, а также имуществу 2098 физических и 2 юридических лиц в Агдамском районе был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

Согласно другим документам, в результате обстрелов Бейляганского района в период 44-дневной войны погибли 2 мирных жителя, 5 человек получили ранения различной степени тяжести, были повреждены 73 объекта гражданского назначения и 3 транспортных средства. Из 73 поврежденных объектов 62 являлись частными жилыми домами, 10 — объектами предпринимательства, 1 — административным зданием.

Согласно протоколам осмотра, Бардинский район подвергался обстрелам со стороны вооруженных сил Армении с использованием реактивных систем залпового огня «Град» калибра 122 мм (тип G2000) и «Смерч» калибра 300 мм (тип 9М528). В результате с 5 октября по 7 ноября 2020 года в Бардинском районе были умышленно убиты 29 мирных жителей, еще 112 – получили ранения. В ходе этих атак был нанесен ущерб в особо крупном размере государственной собственности, а также имуществу 333 физических и 2 юридических лиц на территории Бардинского района.

В результате обстрелов Физулинского района были умышленно убиты 3 мирных жителя, еще 17 гражданских лиц получили ранения.

В Физулинском районе материальный ущерб в особо крупном размере был нанесен государственной собственности и имуществу 376 физических лиц.

Было сообщено, что в период 44-дневной войны в результате разрывов ракет и других взрывных устройств, запущенных вооруженными силами Армении по территории Гёранбойского района и города Нафталан, погибли 8 человек, еще 12 – получили ранения. Был нанесен ущерб имуществу 368 человек, автомобилям 7 лиц, а также нежилым участкам 8 человек.

Затем были изучены документы по фактам обстрела города Мингячевир. Согласно документам, установлено, что Мингячевир, 4-й по величине город Азербайджана, расположенный в географических координатах полностью вне зоны вооруженного конфликта, а также находящееся в этом городе и обеспечивающее страну электроэнергией Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Азербайджанская тепловая электростанция» 4 октября 2020 года около 22 часов были умышленно взяты под прицел вооруженных силами Армении, которые открыли огонь в этом направлении из обладающих большой разрушительной силой реактивных систем залпового огня «Смерч».

Было установлено, что одна из ракет «Смерч» упала и взорвалась перед воротами, построенными во дворе частного жилого дома, принадлежащего Багирову Эльчину Ягуб оглу, 1984 года рождения, расположенного по адресу: город Мингячевир, улица Боздаг, 60. В результате были повреждены дом, автомобиль марки Hyundai Grandeur, грузовик КамАЗ 55111, принадлежащий родственнику Багирова – жителю села Эвоглу Агдамского района Сафарову Атамоглану Сабир оглу, 1958 года рождения. Также телесные повреждения получили Багиров Эльчин Ягуб оглу, его мать Багирова Набат Черкез гызы, 1957 года рождения, их родственник Сафаров Атамоглан Сабир оглу, а также владелец частного жилого дома, расположенного по соседству, Ибрагимли Адиль Мушвиг оглу, 2004 года рождения.

Установлено, что расстояние от места происшествия до ООО «Азербайджанская тепловая электростанция» составляет 2800 метров, а до плотины Мингячевирского водохранилища – 5300 метров.

Одна из ракет «Смерч» упала на пустой участок между 6-м и 7-м энергоблоками ООО «Азербайджанская тепловая электростанция», расположенный в поселке Аздрес города Мингячевир, и, пробив асфальтовое покрытие, вошла в землю на глубину 40 сантиметров, но, к счастью, не взорвалась. Расстояние от места падения ракеты до входной двери 6-го энергоблока ООО «Азербайджанская тепловая электростанция» составляет 19 метров, а до входной двери 7-го энергоблока – 29 метров.

Также было установлено, что вооруженные силы Армении с 4 октября и в последующие дни намеренно целились на город Мингячевир и выпустили в этом направлении ракетные снаряды. Так, 11 октября около 5 часов утра территория, на которой находится ООО «Азербайджанская тепловая электростанция», была вновь выбрана в качестве мишени, и запущенная ракета упала на лужайку на территории парка во дворе административного здания ООО. К счастью, ракета не взорвалась, и поэтому погибших и раненых не было.

Никаких военных объектов на прилегающих к месту происшествия территориях не было.

Во время инцидента в Мингячевире были повреждены 45 частных жилых домов.

Затем в суде были изучены документы о наведении во время войны ракет «Смерч» на трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан и Южнокавказский трубопровод (по фактам запуска ракет в направлении Евлахского района и села Гёран Гёранбойского района).

В ходе судебного процесса были также изучены документы о гибели гражданских лиц, повреждении гражданской инфраструктуры и имущества граждан в результате обстрела Тертерского района из тяжелой артиллерии во время 44-дневной войны.