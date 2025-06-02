Скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона выкрали из музея восковых фигур «Гревен», который находится в Париже. Информация приводится в сообщении BFMTV.

«Восковая скульптура Эммануэля Макрона была украдена утром в понедельник, 2 июня, из музея «Гревен» в девятом округе Парижа», — уточняется в сообщении.

Согласно информации, двое женщин и двое мужчин проникли в музей, представившись туристами.

Предварительно известно, они украли скульптуру стоимостью €40 тыс., спрятав её под одеяло. После этого злоумышленники скрылись через запасной выход.

Фигуру доставили к зданию посольства России в Париже и установили рядом с баннером «Украина горит, бизнес продолжается». Ответственность за акцию взяла на себя международная экологическая организация Greenpeace.