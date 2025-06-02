Азербайджанский лидер Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха.

С данным заявлением президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в ходе общения с журналистами по итогам заседания Кабмина страны.

Турецкий лидер с удовлетворением вспомнил свой недавний визит в Азербайджан вместе с главой правительства Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которого принял участие в открытии Лачинского международного аэропорта и праздничных мероприятиях по случаю 28 мая – Дня независимости.

«Мы отметили этот вместе, в духе братства наших стран. Хочу особо отметить, что благодаря усилиям победоносного лидера Азербайджана, моего дорогого брата Ильхама Алиева в каждом уголке Карабаха, пережившего 30-летнюю оккупацию, мобилизованы усилия по развитию и процветанию. Строятся дороги, мосты, туннели, населенные пункты, сельхозугодья. Карабах стремительно излечивается от ран оккупации», — отметил он.

Политик также сказал, что Турция продолжит оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку в этом вопросе.