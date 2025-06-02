Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружило запрещённую пищевую добавку в партии сгущённого молока, импортированного из России.

Как сообщили в агентстве, в рамках проверок в 1593 кг сгущёнки, произведённой российской компанией «Орские молочные продукты» и ввезённой фирмой «Бестинг», была выявлена бензойная кислота — консервант, не допускаемый в составе данного вида продукции по азербайджанскому законодательству.

В связи с этим АПБА приняло решение об уничтожении всей партии товара.

Бензойная кислота и её соли (бензоаты) применяются в пищевой промышленности как консерванты, однако их чрезмерное употребление может привести к аллергическим реакциям и проблемам с желудочно-кишечным трактом. ВОЗ рекомендует строго ограничивать их потребление.