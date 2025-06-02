Корреспондент FT Кристофер Миллер обнародовал проект меморандума Украины, включающий ключевые условия для начала мирных переговоров с Россией.
Согласно документу, Киев требует:
полного и безоговорочного прекращения огня под контролем США и третьих стран;
возвращения депортированных детей и гражданских пленных, с последующим обменом «всех на всех»;
надёжных международных гарантий безопасности;
возможности вступления Украины в НАТО и ЕС;
отсутствия ограничений на действия украинской армии и размещение военных стран ЕС на её территории;
отказа от признания захваченных Россией территорий с 2014 года, при этом линия соприкосновения рассматривается как отправная точка для переговоров;
поэтапного снятия санкций с РФ при условии репараций, которые должны покрываться за счёт замороженных российских активов.
Меморандум предполагает, что обсуждение территориальных вопросов начнётся только после установления режима тишины.